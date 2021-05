Hosszúra nyújtott írásban fejtegeti a műsorvezető, hogy öt hónapos önvizsgálat után mire jutott saját magával kapcsolatban.

Fotó: Instagram

Istenes Bence azzal kezdi a posztját, hogy tegnap éjszaka bizony ő megvilágosodott. Bár mindig is tudta magáról, hogy ő egy olyan ember, aki gyorsan megunja, amit csinál, és folyamatosan új dolgokba akar kezdeni. Ezt végre sikerült is elfogadnia, és egy életre felhagyott az önostorozással. Most már más szemszögből tekint magára, ami óriási megkönnyebbülés. Le is vonta mindebből a tanulságot:

A legfontosabb az életben szerintem, hogy elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek mélyen belül vagyunk és akkor nagyon boldog életünk lesz

– írja a friss fotója mellet, amelyen az látható, ahogy épp egy ezüst színű autóból kitekint. Zárójelben azt is hozzáteszi: mindezt anyagi javaktól függetlenül érti, szerinte ugyanis nem lesz senki boldogabb attól, ha több pénze van.

A belső egyensúlyt és békét kell keresni!

– hangsúlyozza, majd arról is tájékoztat, hogy az IstenEst című sorozatának fejlesztése is a végéhez és lassan. Most már tudja, mit szeretne kihozni ebből a projektből. Bízik benne, hogy az évadzáró epizód úgy sikerül, hogy méltán büszkélkedhet vele.