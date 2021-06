Amikor megjelentek Magyarországon a nyolcvanas évek végén az „égi csatornák”, nálunk is gyorsan népszerű lett egy animációs sorozat, amely Conan, a barbár sikerét lovagolta meg és turbózta fel. Annak idején ha egy fiúgyermek nem akart kimaradni egy társalgásból, képben kellett lennie He-Man-ügyben. A széria teljes címe: He-Man and the Masters of the Universe, ám mindenki csak He-Manként emlegette. Angolul nem tudtunk, ám annyira más, annyira új volt a szocializmusban kapott mesékhez képest, hogy egyszerűen imádtuk.

Fotó: Netflix / YouTube Egy jelenet a Neflix He-Man Masters of the Universe: Revelationből

Népszerűségét jól példázza, hogy képregény formájában is megjelent, és persze Mattel is gyártotta a fantasy szereplőit játékfigurákban, a szerencsésebbek egy-egy bécsi kirándulás során akár hozzá is juthattak. Amikor 1987-ben élő szereplős filmet készítettek a sorozatból, amely eljutott hazánkba is, rongyosra néztük a videotékában elérhető változatot. He-Man szerepére Dolph Lundgren remek választás volt, a gonosz Skeletor, a máig fő gonoszként ismert Frank Langella alakította, és a Jóbarátok sztárja, (aki ma lett 57 éves), Courteney Cox, azaz Monica Geller is az alkotás főszereplői között tündökölt. A Netflix szokásához híven merészet húzott, és elkészítette a mesesorozat új évadát, amelynek már az előzetese is megvan – a Revelation, azaz Kinyilatkoztatás alcímet kapta. Az biztos, hogy a régi rajongók imádni fogják, kérdés, a mai internetes generáció mennyire tudja értékelni az eterniai kalandokat.