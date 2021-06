Ahogy korábban az Index megírta, Sebestyén Balázs nemrég pont úgy járt a kocsijával, mint néhány évvel ezelőtt Dzsudzsák Balázs: elfelejtett tankolni, és útközben kifogyott az autójából a benzin, amit a közösségi oldalán egy fotóval dokumentált.

Bár a szitu nem lehetett túl kellemes, miután maga a műsorvezető is viccet csinált belőle, napokig ezzel poénkodtak a lapok, még a Magyar Közút is üzent a bajba került rádiósnak. Úgy tűnik, a történet a Dave Dekor néven alkotó grafikust is megihlette, aki az általa javasolt megoldást nem volt rest monitorra vetni.

A rádiósnak autó helyett rollert ajánlva megrajzolta az út szélén ücsörgő Sebestyén Balázst, a képről pedig természetesen a rádiós kollégái, Rákóczi Ferenc és Vadon János sem maradtak le, utóbbinak – feltehetőleg Vadon magasságára utalva – az eszköz háromkerekű gyerekverzióját ajánlotta a művész.

Az ötlet Sebestyén Balázs tetszését is elnyerte, meg is osztotta az oldalán a rajzot.

Nagyon jó, köszi!

– kommentálta a javaslatot.