Ha mérgező virágokat szagolgat az ember. Pont ez történt egy TikTokerrel is, aki egyóriási tölcsér alakú virágból szippantott mélyeket. Megtetszett neki a szép növény, még az illata is jó volt, így azt feltételezte, hogy nagy baj nem lehet, ha többször is megszagolja. Ha tudta volna, hogy amúgy az Ördög leheletét szívja magába, biztos még a lélegzetét is visszatartja.

A virágot közben úgy hívják, hogy Angyaltrombita. Ártatlan neve van, mégis az egyik legijesztőbb drog, a szkopolamin alapja is. Ez az anyag igen mérgező, túladagolása delíriumot, érzéki csalódást, hallucinációt, bénulást és halált okozhat.

A lányok erre tapasztalatból jöttek rá. Egy barátjuk szülinapi bulijára érkeztek volna, amikor meglátták a virágokat, elkezdtek mélyeket szippantani belőle, majd hirtelen beütött a cucc. Nem tudták miért, de hirtelen teljesen bekészültek, így ki is kellett hagyniuk a bulit. Másnap néztek utána a virágnak, így rájöttek, hogy milyen veszélyes dolgot műveltek.

Nagyobb baj nem történt, és így már a TikTokos közönség is tudja, hogy mit nem szabad csinálni az angyaltromibtával.

(Vice)