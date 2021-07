Fotó: Jeff Spicer / Getty Images Hungary

Nemrég látták Angelina Jolie-t és The Weekndet, hogy közösen töltötték el a vacsorájukat. Most viszont úgy néz ki újra együtt töltöttek egy kis időt, ugyanis ugyanarra a koncertre mentek a hétvégén. Erről az esetről kép is készült, igaz egyiken sem szerepelnek együtt, csak külön-külön, de azért felmerül a kérdés, hogy

véletlen volna?

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5 — The Weeknd World (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021

(via: Just Jared)