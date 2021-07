Fotó: Gabriel Olsen / Getty Images Hungary

Mena Suvari írt egy könyvet (The Great Peace), melyben elárulta, hogy 12 és 20 éves kora között többször is szexuálisan zaklatták, bántalmazták. Ezzel kapcsolatban készített vele interjút a People magazin. Itt mondta el, hogy amikor az Amerikai szépség című filmet forgatta, akkor volt egy furcsa élménye Kevin Spacey-vel.

Amikor 2017-ben többen is szexuális zaklatással vádolták a színészt, akkor eszébe jutott ez a történet, de nem tett semmit, pedig, ahogy ő fogalmaz: teljes szívével együtt tud érezni a zaklatások áldozataival.

Most viszont elmesélte, hogy mi is történt több mint 20 éve, amikor az Amerikai szépséget forgatták. Ő játszotta a tinédzser pompomlányt, akinek megszállottja volt Kevin Spacey karaktere. Épp egy jelenetre álltak be, amikor a színész elvitte őt egy szobába, lefeküdtek az ágyra, elég közel egymáshoz, majd Spacey átölelte. Gyengéd volt, sőt, elmondása szerint még békésnek, meghittnek volt mondható a pillanat, de azért elég szokatlan és furcsa is volt. Mena Suvari akkor 20 éves volt, míg Kevin Spacey 40.

(Justjared)