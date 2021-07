Bemutatták a Sports Illustrated 2021-es Swimsuit kiadását, aminek örömére rendeztek egy szolid kis bulit is, ahol a magazinban szereplő bikinis modellek meg is jelentek. Az eseményen volt egy kék gitár, amivel lehetett pózolni, de ami még ennél is érdekesebb volt, az a biciklivel kombinált turmixgép.

Ebbe a válogatott társaságba már többször is bekerült Palvin Barbara, de idén hiába keresi őt az ember.

6 Galéria: Sports Illustrated Swimmsuit 2021 Fotó: MPI140/MediaPunch / Northfoto

És akkor most vissza a rendes sportra! Kapcsoljuk az Olimpiát és az aranytól megőrülő edzőket.