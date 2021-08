A Blink-182 dobosa és Megan Fox szerelme újabb együttműködésre készül, ezt pecsételték meg egy közös tetoválással, ami készülő albumok címét ábrázolja.

Az album a Born With Horns nevet kapta, ami annyit tesz, hogy

Szarvakkal született.

A két előadó régóta jó barátságot ápol és úgy tűnik, hogy zeneileg is megtalálták a közös hangot, ugyanis Travis az énekes tavalyi, Tickets To My Downfall című pop-punk albumán is közreműködött. Nem csak dob, de zongora és gitár tudásával is hozzájárult akkoriban a dalokhoz, amiket közösen írtak meg.

Arról egyelőre nem közöltek információt, hogy mikorra várható az album, de az már biztos, hogy az első dal videoklipje holnap jelenik meg.