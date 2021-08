Alig másfél hónapja adott életet első gyermekének a 26 éves énekesnő, de máris sokkol a vörös szőnyegen.

Szokatlan megjelenése nem annyira meglepő annak fényében, hogy a saját rövidfilmje premierjén jelent meg így, ami az albumának bemutatójaként szolgál, és az alkotásban is hasonló szettekben láthatjuk majd. A film az If I Can’t Have Love, I Want Power (Ha nem lehet szerelmem, hatalmat akarok) címet kapta, és meglehetősen horrorisztikusra sikerült.

Egyébként ez az első alkalom, hogy együtt láthatjuk nyilvános eseményen Alev Aydinnal, akivel közösen nevelik kisfiukat, Ender-t. Halsey már a kezdetektől nyíltan posztol az anyaságról, legutóbb terhességi csíkjait mutatta meg Instagram-oldalán.