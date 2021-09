Hihetetlenül szerencsésnek mondhatja magát, hogy ezt karcolások nélkül megúszta.

Fotó: @maxskippower / tiktok

Matthew Peters egy héttel ezelőtt töltötte fel TikTok-oldalára a videót, melyben épp azt mutatja be, milyen közel is került a halálhoz — a férfi ugyanis épp a műhelyében flexelt amikor eltört a gépben található korong, ami egyenesen a fejét vette célba. Peters életét a védőmaszkja mentette meg koponyája helyett ugyanis ebbe fúródott bele az eltört korong fele, mely így is alig pár centiméterre állt meg szemétől.

Más is összefosta már magát meló közben? Mert én most igen.

— írta a férfi szűkszavúan a videóhoz, melyet mostanra közel 50 millióan láttak.