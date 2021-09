A sussexi és a a cambridge-i hercegné évek óta verseng azon, hogy melyikük léphet Lady Diana örökébe, és ebben a harcban a legfontosabb fegyverük az öltözékük. Meghan Markle most bevetette a nehéztüzérséget: a The Global Citizen jótékonysági rendezvény miatt három napot töltött Harry herceggel New Yorkban, és félreérthetetlen üzenetet küldött sógornőjének.

Meghan Markle a Valentino ruhájához a Dior Lady Di Lite nevű táskáját választotta, amelyet DSSOS (Duchess of Sussex) betűk díszítettek. Ilyen táskát kapott Diana 1995-ben a francia elnök feleségétől, és miután megjelent vele a nyilvánosság előtt, a Dior egyik legnépszerűbb termékévé vált. Jelenleg 4045 euróért (1,4 millió forintért) lehet megvenni. És ez még nem minden.

Meghan Markle csuklóját ugyanis Diana hercegnő Cartier Tank Française órája díszítette, amelynek mai ára 20 800 euró, azaz 7,5 millió forint. A karórát Harry herceg ajándékozta a feleségének.

Itt az ideje, hogy Katalin hercegné is feltúrja otthon a szekrényt.