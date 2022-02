Megtörte a csendet.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Weisz Fanni exférje, Hajmásy Péter tavaly az RTL Klub műsorvezetője, Nádai Anikó mellett találta meg a boldogságát.

Az elmúlt hónapok során sor került a lánykérésre is, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy Hajmásyból hamarosan apuka lesz, Nádai ugyanis második gyermekével várandós, akinek már a nevét is tudni. Persze a hír hallatán egyből mindenki Fanni Instagram-oldalát kezdte el kérdésekkel bombázni, a modell azonban inkább hallgatott – egészen mostanáig.

Annyira sokan kérdeztétek ezt, ezért most nektek egyszer elmondom. Valójában teljesen közömbös számomra. Az exférjem a múlt, Anikót meg nem ismerem. Kívánok a babának jó egészséget és boldog életet

– szúrta ki a Fanni Instagram-oldalán megjelent szöveget a Life.hu. A modell egyébként január végén jelentette be, hogy Nádai Anikó expárjával, Bókay Gergővel való kapcsolata is véget ért. Mint mondták, szeretetben váltak el és úgy érzik, a továbbiakban is számíthatnak majd a másikra, de együtt már nem szerették volna folytatni a kapcsolatukat.