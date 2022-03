Elon Musk megváltoztatta a nevét a Twitteren annak folyományaként, hogy korábban kihívta egy bokszmeccsre Vlagyimirt Putyint.

Mint megírtuk, a Tesla alapítója hétfőn reggel a Twitteren üzent az orosz elnöknek, hogy döntsék el „maguk között” Ukrajna sorsát. A tweet-jére többen is válaszoltak, bár Vlagyimir Putyin nem volt köztük.

Ramzan Kadirov csecsen elnök viszont igen, ő azt írta: „Elon Musk, azt tanácsolom neked: ne hasonlítsd az erődet Putyinéhoz. Teljesen más ligában játszotok, és ez még csak nem is arról szól, hogy ki milyen harcművészethez ért, például a cselgáncshoz. Ezt te sem gondolhattad komolyan” – fogalmazott a Telegramon, utalva arra, hogy az orosz elnök fekete öves dzsúdós.

Kadirov ezután azzal folytatta:

– írta a csecsen elnök, majd azt ajánlotta Musknak, hogy menjen Csecsenföldre és vegyen részt egy többlépcsős kiképzésben.

Elon Musk erre azt válaszolta: köszöni az ajánlatot, de egy „ilyen kiváló tréning” túl nagy előnyt biztosítana neki Putyinnal szemben.

– mondta a milliárdos, majd Elonaként írta alá a posztját és meg is változtatta a nevét erre a Twitteren.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona