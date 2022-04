Szeretné, ha a rajongói tudnák, nem vár gyermeket.

Justin Bieber oldalán Hailey is részt vett a 64. Grammy-gála díjátadóján. Az előzetes találgatások szerint nem volt biztos, hogy az énekes ott lesz a gálán, hiába jelölték nyolc kategóriában is. A páros végül megjelent, és vörösszőnyeges felvonulásuk igen emlékezetesre sikeredett. Hailey egy gyönyörű fehér ruhában, Justin pedig Hailynek öltözve érkezett az eseményre. A kötelező fotók mellett egy szenvedélyes csók is elcsattant közöttük.

A RadarOnline Instagram-oldala találgatásokba kezdett a képeket látva, vajon Hailey bővebb ruhája az esetleges terhességének leplezése miatt van. A kérdést végül elég egyértelműen rövidre zárta.

Nem vagyok terhes, hagyjatok békén

– írta az oldal posztja alá.

Amint arról már beszámoltunk, néhány hete pokolian nehéz napokat kellett átvészelnie a sztárpárnak, Hailey Bieber agyvérzés gyanújával szállították kórházba. Szerencsére az esetnek nem lett komolyabb következménye.