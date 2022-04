Várandós a világ- és Európa-bajnok, paralimpiai bajnok magyar paraúszó, Illés Fanni.

A paralimpikon a Glamour magazinnak adott interjút, melyből kiderült, hogy Fanni már a hatodik hónapban van.

Sok az előítélet, és az emberek fejében felmerül, ha egy sérüléssel, végtaghiánnyal élő embert látnak, hogy esetleg a gyerekénél is ez előfordulhat, és hogy mekkora felelőtlenség gyereket vállalni! Tudni kell, hogy ez csak velem történt, ez nem genetika. Nagyon sokszor találkozom azzal is, hogy azt gondolják az emberek, hogy életképtelen vagyok, és hogy állandó segítségre szorulok. Pedig nagyon aktív, teljes életet élek, jó lenne, ha ezt látnák az emberek is

– mesélte a jövendőbeli anyuka a magazinnak, hozzátéve, hogy fontos, hogy a társadalom attól függetlenül segítse az embereket, hogy valaki éppen mozgássérült, látássérült, szellemileg sérült vagy autista. Mint arról korábban az Index is beszámolt, Fanni és párja, valamint egyben edzője is, Szabó Álmos még tavaly jelentették be eljegyzésüket, első közös gyermekük érkezését pedig mindennél jobban várják.