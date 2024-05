Közös jövőben gondolkodnak, és már a családalapítás is szóbe került közöttük.

Fotó: Instagram / Filipánics Bálint

Lassan három éve alkot egy párt Czibolya Nikolett és a Survivort-, az Éjjel-nappal Budapestet-, valamint a ValóVilágot is megjárt Filipánics Bálint.

A Next Top Model Hungary versenyzője most a Story magazinnak mesélt kapcsolatukról, ami még a 2021-es Miss Balaton Gálán kezdődött, itt akadt össze először a közönség soraiban ülő férfi, valamint a színpadon álló nő tekintete. Azóta össze is költöztek, éltek együtt Budapesten, Barcelonában, most pedig Sándorfalva és Balaton között ingáznak, Czibolya két-két hetet tölt kedvese-, valamint saját otthonában, ahol a családi vállalkozásban dolgozik.

Most ez is egy ideiglenes állapot. Az biztos, hogy együtt tervezzük a jövőt, és hogy szeretnénk családot, de hogy hol lesz majd a bázisunk, azt még magunk sem tudjuk

– mesélte a modell, hozzátéve: korábbi kapcsolataiban gyakorta jelentette problémák alapját a munkája, valamint az azzal járó utazások, elfoglaltságok.

Bálint az első olyan férfi az életemben, aki nem akar az időmmel rendelkezni, aki nem kér számon, mikor hova megyek, és egyébként ez fordítva is igaz. Ismerjük egymást, megbízunk a másikban, ezért is biztatott, hogy mondjak igent a műsorra – idézte szavait a 24.hu.