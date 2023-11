Ön mit gondol?

A Ripost számolt be arról, hogy a tévénézők közül többen is csalással vádolták meg az RTL-t a Sztárbox című műsor vasárnap esti adása után, pontosabban Sáfrány Emese és Dobos Evelin meccsét követően. Mint ismert, a negyedik menet után a zsűri egyhangú döntése alapján a színésznőt kiáltották ki győztesként, melyet hallva a légtornász szinte egyből eltűnt a ringből az edzőjével, Miló Viktóriával. A két híresség harcát akkor tudja visszanézni, ha ide kattint.

A második Sztárbox-gála női negyeddöntőjéről még most is sokan beszélnek. A Ripost azt írja, a tévénézők közül többen is akadnak, akik szerint a színésznő és a légtornász bokszmecccse nem volt fair play a különböző védőszerelésük miatt. Kiemelték, hogy míg Sáfrány egy, a női meccseken megszokott, párnázott fejvédőt viselt, addig Dobos teljes arcát egy bukósisakra hasonlító maszk védte, mely az orr rész előtt egy plexilappal volt megerősítve.

A tévénézők ezt kiszúrva a közösségi oldalakon igazi kommentháborút indítottak. Volt, aki a lap szerint megjegyezte:

„Hidd el, nagyon sokat számít, ha nem tudnak szájba-orrba-szemöldökön verni egy boksz meccsen. Nem tudnak megszédíteni, kizökkenteni. Konkrétan ez a box lényege, a lényeget vették ki az egyenletből. Sorozhatod te testre, az sose fog annyit érni, mintha jól orrba csapnád, hogy bekönnyezzen.”

„Mondjuk az szerintem sokkal szánalmasabb és nevetségesebb, amikor ennyire eltérő felszerelésben küldenek ki két embert bokszolni. Az RTL folyamatosan nyomja a saját üdvöskéit, nyilvánvaló volt, hogy Evelinnel is megnyeretik valahogy.”

A Ripost úgy tudja, hogy Sáfrány és edzője, Miló Viktória csak akkor szerzett tudomást arról, milyen maszkot visel Dobos, amikor meglátták őt a ringben. A szabályokat idézve hozzáteszik: a versenyzőknek azokat a felszereléseket kellene használniuk, melyeket a helyszínen kapnak, ám ilyen maszkot csak Dobos kapott. Azt is kiemelik, hogy Dobos Evelin párja az RTL-nek is dolgozó rendező, Kovács Dániel Richárd.