Előkerült egy közös fotó.

Trokán Nóra még soha sehol nem szerepelt férjével, ezért is számít kuriózumnak az a felvétel, amelyet a minap a közösségi oldalán közzétett. A The Voice című műsor coacha ritkán enged betekintést féltve őrzött magánéletébe, párjáról is csak annyit árult el, hogy civil, a házasság világnapja alkalmából azonban kivételt tett: egy emléket osztott meg az Instagramon.

A 37 éves színésznőt és férjét hátulról örökítették meg a tengerparton, s bár arcuk nem látszik, a fotó nagy sikert aratott a követők körében.

Mint ismert, Trokán Nóra 2022. augusztus 20-án a legnagyobb titokban kötötte össze életét szerelmével. Boldogságát már akkor is titkolta: csupán egy hónappal az esküvő után tudatta, hogy férjhezment.

A Tanár című sorozat szereplője a házaséletről korábban a Nők Lapjának úgy fogalmazott:

Nagyon jó. Más minőség, mint ami előtte volt. Az nagy dolog, amikor egy másik emberre kimondod az igent.

Majd arra is kitért, hogy férjéről nem lehet semmit sem találni az interneten.