Vastag Csaba 2010. december 19-én történelmet írt: ő lett Magyarország első X-Faktorának győztese.

Ennek már 13 éve, de a jelek szerint az énekes azóta sem feledi a dátumot, sőt, most Facebook-oldalán nosztalgiázott az évforduló kapcsán.

„13 év... Gyerekkoromban nem is ismertem ilyen távlatokat... Illetve 13 éve sem gondoltam, hogy ennyi idő után is ilyen sokat fog még nekem jelenteni egy nap. Ebben az órában szerintem éppen az X Faktor stúdióban néztem a sziluettként elsuhanó embereket, mint egy lassított felvételen egy filmben. Mindenemmel az esti döntőre készültem. Arra, hogy egy egy hetes, lázas, köhögős influenza után egyáltalán mi fog történni, mi lesz ezekkel a nem egyszerű dalokkal...” – kezdte Vastag, aki egy édesanyjával közös fotó alatt osztotta meg gondolatait. Mint írta, épp a finálé napján ünnepelte ő is a születésnapját.

„Később, az este folyamán kiderült, hogy ez a sok szempontból is fontos nap nem csak az Ő, hanem az én születésnapom is lett. Köszönök Nektek mindent, nélkületek most nem lehetne” – fogalmazott az énekes.