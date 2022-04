Most először.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, továbbra is megállás nélkül zajlanak a tárgyalások Amber Heard és Johnny Depp rágalmazási ügyében, melynek részleteiről ide kattintva olvashat. Az első tárgyalások után mind Heard, mind Depp megzuhanva, lesújtva hagyta el a tárgyalótermet, a sokadig nap után Johnny arcán azonban már megjelent a mosoly is.

Mindehhez persze az is hozzájárult, hogy rajongói szüntelenül támogatják őt, nem csak az interneten és a közösségi oldalakon, hanem a való életben is kiállnak mellette – most éppen táblákkal és molinókkal bíztatták Deppet a tárgyalóterem kijáratánál, de volt, aki még alpakáit is magával vitte.