A felívelő karrierű testépítő sztár, Calum von Moger több hírügynökség értesülései szerint az életéért küzd, miután kiugrott egy emeletes ház ablakán, súlyos sérüléseket szenvedve el ezzel a gerincén.

Fotó: Richard Stonehouse / Getty Images Hungary

A Generation Iron testépítő-weboldal arról számolt be, hogy az ausztrál színész és elismert testépítő május 6-án kiugrott egy második emeleti ablakon, ezért kritikus állapotban került kórházba. A beszámoló szerint a férfit rögtön egy helyi intenzív osztályra szállították, ahol sérülései miatt azonnal megműtötték. Az állítólagos tett hátterében álló okot eddig nem erősítették meg, de a hírek szerint a 31 éves testépítőnek az utóbbi időben több nehézsége is volt a magánéletében.

A közösségi médiából is jól ismert férfi még 2015-ben nyerte el a Mr. Universe címet, ezt követően több filmszerepben is feltűnt. Calumot kinézete miatt sokan hasonlították minden idők legeredményesebb testépítőjéhez, Arnold Schwarzeneggerhez, aminek hatására a Bigger című önéletrajzi filmben meg is kapta az ő szerepét.

vi (TMZ)