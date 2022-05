Donald Gorske 1972 . május 17-én életében először beleharapott egy Big Macbe, és valami örökre megváltozott benne. Azonnal tudta, hogy egész életében csak ezt akarja enni, és ezzel egyenes út vezetett a Guinness-rekordok Könyvébe.

2021 augusztusában már feljegyezték az első rekordját, akkor dokumentálható módon 32 340 elfogyasztott Big Macnél tartott. A hamburgerszerelem ötvenedik évfordulóján pedig az is kiderült, hogy az elmúlt fél évszázadban csak nyolc napot hagyott ki (ez minden bizonnyal valamelyik globális katasztrófával magyarázható), de az is előfordult, hogy egy nap alatt több burgert is elmajszolt.

Az ötvenedik évfordulót ugyanabban a wisconsini mekiben ünnepelte, ahol annak idején elvesztette a hamburgerszüzességét. Gorske nehezen változtat a szokásain, most is azt mondta, élete végéig kizárólag Big Macet fog enni.

(Via New York Post)