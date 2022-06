Megállás nélkül forog az RTL klub párkereső műsorának új évada.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Nádai Anikó és férje, Hajmásy Péter első közös gyermeküket várják, akiről már azt is tudni, hogy fiú lesz, így a Hajmásy Péter Pál nevet kapja majd. Anikó most az Instagram-oldalára posztolt egy új fotót, mely a Házasodna a gazda új évadának forgatásán készült.

#forogakamera

– írta a fotóhoz Nádai, aki egy meseszép kék ruhát visel a fotón. Íme: