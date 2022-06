Egy lelkes iPhone-felhasználó rövid, de annál hasznosabb videóban mutatta meg, mely beállítással érdemes növelni a telefonunk biztonságát.

Az iPhone követése talán az egyik leghasznosabb funkció az Apple mobilokon, amely segít megtalálni elveszett, ellopott telefonunkat. Mindössze egy perc ráfordításával pedig elkerülhetjük, hogy illetéktelen kezekbe kerülve kikapcsolják ezt.

Először a beállításokra kell nyomni, utána pedig meg kell keresni a Face ID és jelkód almenüt. Itt ki kell kapcsolni a Vezérlőközpont zárolásnál való elérését, tehát a tolvajok nem fogják tudni repülőgép módba tenni telefonjainkat. Repülőgép módban sem internet, sem szolgáltatás nem elérhető, így technikailag elérhetetlenné válik a követő, de szerencsére így már emiatt többé nem kell aggódnunk.

Ha már a beállításokban vagyunk nem árt ellenőrizni, hogy be van–e kapcsolva az emlegetett követési funkció. Ezt az Apple ID-ba koppintva tehetjük meg, ahol egyaránt megtaláljuk a Lokátor és azon belül iPhone követése füleket is, amelynek hála még a mobil kikapcsolt állapotában is meg tudjuk találni telefonunkat.

(via Indy100)