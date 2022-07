A brazíliai Renie Diniz da Silva egyébként kétgyermekes apuka, és minden templomból ki van tiltva. A mániája 14 évvel ezelőtt kezdődött, eleinte csak tetoválásokkal, később azonban a téma megszállottjává vált, és komolyabb beavatkozásoknak is alávetette magát. Mostanra testének mintegy 70 százalékát tetováltatta (köztük szemgolyóját is), hatalmas fültágítókat visel, kettévágták a nyelvét, a legdurvább operációja pedig homlokimplantátumainak beültetései voltak, amelynek segítségével különböző szarvakat „csavarhat fel” a fejére. Ezek nagyjából 23 millió forintnyi összegbe fájtak neki eddig.

Az emberi ördög brutális kinézete miatt (nem meglepő módon) ki van tiltva gyakorlatilag az összes templomból, és gyakran kap negatív megjegyzéseket is az utcán. Még saját apja is elítéli őt, de ez cseppet sem zavarja, sőt: úgy tervezi, folytatja a démoni átalakulást. Kinézete mellett de Silva hobbijai is meglehetősen ijesztőek: a férfi rendszeresen vesz részt „body suspension”-ön, azaz testfelfüggesztéseken, ahol a bőrén átszúrt horgokon keresztül lógatják őt egy láncon.