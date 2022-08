A színésznek és fiának legalább olyan nagy kihívás lehetett felvenni a videót, mint egy-egy hollywoodi akciófilm snittjét.

Hosszú hónapok óta csend honolt az egyébként hatalmas közösségimédia–sztár hírében is álló Will Smith Instagramján. A színész az Oscar–gálás pofon óta techikailag csak szabadkozni használta a felületet, most azonban megtört a jég, és visszatért a 63.8 millió követője által kedvelt filmsztár, meg a tőle megszokott abszurd, vicces tartalmak.

Először egy mémet tett közzé a hétvégén, amellyel belengette, újra aktív a szociális platformokon, majd kisvártatva megérkezett első rendes posztja is, akár egy közepes kategóriás kalandfilmnek is elmenne. Smith és legidősebb fia, Trey a színész otthonából jelentkeztek be, ahol egy harmadik, hívatlan vendég is megjelent, egy hatalmas pók formájában.

Egy ideig nem tudtak mit kezdeni az állattal, amely elmondásuk szerint a „legnagyobb pók volt, amit egész életükben láttak”, végül úgy döntöttek, kilakoltatják őt, amihez azért igen nagy lélekjelenlétre volt szükségük. Az eredmény? Egyszerre ijesztő és komikus jelenetek.

„Ezt egy hotelszobából posztolom” – írta a videóhoz humorosan Smith.