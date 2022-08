Múlthéten debütált a DisneyPlus-on a She Hulk Attorney at law (magyarul Amazon: ügyvéd) című sorozat, amiben Tatiana Maslany alakítja Bruce Banner unokatesóját, ám egy baleset következében ő maga is képes lesz átalakulni egy hasonló zöld óriássá, miközben igyekszik ügyvédként is egyengetni a karrierjét.

Az első részben látható egy jelenet, amiben Bruce és Jennifer épp beszélgetnek, majd a zöld Bosszúálló azon csodálkozik, hogy unokatestvére pálcikával eszi a Cheetost.

Mint kiderült, ezzel a Marvel nem másra, mint a Holdlovagot alakító Oscar Isaacre utalt, akiről futótűzként terjedt el egy fotó a neten, amin épp pálcikával eszi a csipszet.