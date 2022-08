A rapper egyelőre nem árult el sokat új kapcsolatáról.

Fotó: Instagram / @alee_music

Rátalált a szerelem Aleera, azaz Balázs Alexre, az X–Faktor 2021-es szériájának fiatal győztesére.

A 17 éves rapper a showműsor alatt sem titkolta, erősen inspirálta őt a zenei karrierjében, hogy nehéz körülmények között kellett felnőnie, több mentális problémával is küzdött. Erre utalhat vissza most friss Instagram-bejegyzésében is, amelyen először látható barátnőjével közösen.

„A sok szar után, amit leírtam, azért akadnak igazán különleges dolgok is az életemben! Ez veled a leginkább az!” – írta posztjához Alee, aki több részletet egyelőre nem árult el kapcsolatáról és barátnőjéről.