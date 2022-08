Egy nő közel 12 ezer kilométert utazott azért, hogy találkozzon Tinder-partnerével, akivel olyannyira egymásra találtak, hogy már a közös babájuk is megszületett.

Clodagh és Brady Tinderen találtak egymásra, amikor a 25 éves férfi Írországban járt, ám nem sokkal később vissza is utazott Hawaiira, így nem találkoztak személyesen.

Ám itt nem szakadt meg a dolog kettőjük között, ugyanis továbbra is leveleztek egymással, érezték, hogy van valami közöttük, amivel érdemes foglalkozni. Három hónapig csak telefonon beszéltek, Brady pedig sikerrel meggyőzte Clodagt-t, hogy utazzon ki hozzá Hawaiira, amit meg is tett. A páros azóta is halálosan szerelmes egymásba, és már közös gyermekük is született.