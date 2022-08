Indul az Alakreform tábor, de közben a Dancing with the Stars 3. évadára is készülni kellene – mi lehetne a megoldás?

Hamarosan új évaddal tér vissza a TV2 táncos műsora, melynek versenyzői között ezúttal a magyar fitnesz lady, Rubint Réka is ott lesz, táncpartnernek pedig nem mást kapott, mint az előző széria győztesét, Andrei Mangrát, aki tavaly Tóth Andival közösen

A celebek és profi táncpartnereik általában már hetekkel a premier előtt elkezdik a felkészülést, hogy az adások alatt már csak tökéletesítsék a koreográfiákat, Rubint helyzetét azonban az nehezíti, hogy most indul nem kevesebb mint 12 napos tábora, így nem tud jelen lenni a felkészüléseken – legalábbis itthon.

Kitalálta ugyanis, hogy Mangrát egyenesen magával viszi Balira, hogy ott kezdjék el a közös felkészülést.

Holnap irány BALI! 12 nap. De mi lesz így a táncpróbákkal?! Vigyem vagy ne vigyem ezt a kis cukit?!

– írta Facebook-oldalán Réka. Az, hogy a terv végül megvalósult-e egyelőre még nem derült ki.