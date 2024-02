Több meglepetést is tartogatott a 2024-es SAG Awards.

Már nem kell sokáig várnia filmrajongóknak, ugyanis március 11-én kezdődik az Oscar-gála, azonban volt még egy állomás előtte Hollywood számára. Ez nem más, mint a SAG Awards, vagyis a színészek céhek által kiosztott elismerések, amit a szakma amolyan Oscar-indikátornak is nevez.

A szombati díjátadónak ezúttal több emlékezetes pillanata is akadt, sokan úgy vélik, Pedro Pascal vitte el show-t, amikor a The Last of Us című sorozatban nyújtott alakításáért kissé spicces vette át a legjobb drámai sorozatban alakító színésznek járó elismerést. De olyasmire is sor került, amire már régóta várhatnak a Breaking Bad rajongói, ugyanis a nagysikerű drámasorozat szereplőit újra egy színpadon láthatták.

A Vince Gilligan rendező által készített díjnyertes széria szereplőgárdája, a legjobb szereposztás díját adták át az estén. Bryan Cranston, Aaron Paul, Bob Odenkirk, Anna Gunn, Dean Norris, RJ Mitte, Betsy Brandt és Jonathan Banks percekig viccelődtek a súgógépen látható szövegük giccsességén, majd a maguk stílusában nyújtották át az elismerést az Utódlás sztárjainak.