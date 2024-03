Két tinédzser gyermekük is van.

Nem tervezi hivatalosan is összekötni életét Rákóczi Ferenc és Varga Judith, vagy ahogyan kedvese hívja, Béka, holott immáron 18 éve, hogy megtörtént a lánykérés. Ennek okáról most a rádiós mesélt, akinek két gyermeke is született már szerelmétől, a 15 éves Panna és a nála két évvel fiatalabb Soma.

„Talán a nőknek ez fontosabb, de Béka sosem jött azzal, hogy mikor veszel feleségül. Ahogy azt sem kérdezgette soha, hogy mikor jövök haza a kocsmából, úgyhogy a világ legszerencsésebb embere vagyok” – kezdte a műsorvezető Ágai Kis András Mutasd magad! című podcastjében, hozzátéve: nagy esküvőt népes baráti társaságuk miatt nem lenne egyszerű összehozni, egy kis polgári szertartás pedig tervben volt, de végül nem valósult meg.

Ha nem számít a papír, akkor minek írjuk alá?

Persze az eljegyzés környékén még ők is oltár elé akartak vonulni, ám lányuk érkezése miatt napolták a dolgot.

„Akkor én mondtam, hogy nem akarom, hogy áldott állapotban menjünk az oltár elé, mert annak kicsit az az üzenete, hogy na, gyerekük lesz, gyorsan feleségül akarja venni. Aztán jött Somi, megint azt mondtam, hogy ne, inkább várjuk meg, hogy egy fröccsöt ki tudjon hozni a lakodalomban a gyerek az apjának” – viccelődött Rákóczi, aki fogadalomcsere nélkül is, mind a mai napig olyan szerelemmel szereti párját, mint megismerkedésükkor.

(via Blikk)