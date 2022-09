Herceg Erika sokak figyelmét felkeltette.

Mint ahogy azt az Indexen mi is megírtuk, a Kárpátaljáról származó énekesnő Csobot Adélt váltotta a X-Faktor mentorai között, és a tehetségkutató 11. évadának első adását látva tökéletesen meg is találta a közös hangot mentortásaival.

Az korábban sem volt titok, hogy Herceg mentori pályafutása előtt modellkedett, többek között az orosz és az ukrán Playboy magazinban is feltűnt, amely képek közül néhányat Instagram-oldalára is feltöltött – ezek közül válogattunk most.