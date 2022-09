Az Egyesült Királyság új uralkodója 73 évesen már nehezen változtat a szokásain, ami már csak azért is szükségtelen, mert eddig is úgy élt, mint egy király. Az Amazon Prime 2015-ös dokumentumsorozata, a Serving the Royals: Inside the Firm részletesen bemutatta napirendjét, amelyet Paul Burell, Károly herceg és Diana hercegnő főkomornyikja tárt a nyilvánosság elé.

Eszerint

minden reggel Károly pizsamájának és cipőfűzőjének vasalásával indul.

A fürdőkádat félig kell tölteni langyos vízzel a reggeli pancsoláshoz.

Károly fogkeféjére szigorúan egy hüvelyknyi (25 milliméter) fogkrémet kell nyomni.

A reggeli mindig házi sütésű kenyérből, egy tál friss gyümölcsből és gyümölcsléből áll.

Ha Károly külföldre megy, mindig magával viszi az uzsonnás dobozát, amelybe hatféle méz, szárított gyümölcs és különleges müzli van bekészítve.

Kényes arra, hogy a sajtokat és a kekszeket az étkezés végére fel kell melegíteni neki egy bizonyos hőfokra.

A belföldi utazásai előtt egy kisteherautóval szállíttatja ágyát, kedvenc bútorait és képeit a meglátogatandó birtokra, természetesen az uzsonnás dobozzal együtt. Emellett egy lépést sem tesz saját wc-ülőkéje nélkül, és kizárólag Kleenex Velvet WC-papírt használ ott, ahová a király is gyalog jár.