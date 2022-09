Emlékezetesre sikerült a szereplés.

Fotó: Instagram

A modellek élete sem egyszerű, ez nagyon is jól látható volt a New York-i divathét egyik nagy érdeklődésre szert tevő ruhakollekciójának a bemutatóján. Az egyik modellnek ugyanis valóban egy felettébb vékony magassarkú cipővel kellett megbirkóznia miközben végigsétált a telt házas publikum előtt, de a szereplés sajnos nem úgy sikerült, mint azt szerette volna. Az eseményen az Alicia’s Designs nevű márka darabjait mutatták be, ahol azonban a modell többször is térdre esett, viszont a közönség értékelte a kitartását, és megtapsolták, amikor végül eltűnt a színfalak mögött. A bemutatóról készült felvételt itt láthatja:

via (TMZ)