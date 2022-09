Visszatérhet a filmvászonra Smith, ráadásul rögtön egy nagyszabású regényadaptáció színésze- és producereként.

Nem indult valami jól az idei év Will Smithnek, Oscar–gálás pofonosztása után ugyanis kénytelen volt egy időre visszavonulni, amit bizony karrierje is megsínylett.

Most azonban úgy tűnik, véget ért a "megtorlás": hamarosan érkezik az Apple+-ra az elhalasztott, Emancipation című drámája, ráadásul megkapta az első filmszerepét is a botrányos incidens óta. Smith a Brilliance című regény adaptációjában tér vissza a mozivászonra, amelyet egyébként producerként is jegyez majd. A történet egy ügynökről szól, akinek az a feladata, hogy felkeresse az emberiség mindössze 1%–át alkotó, különleges képességgel bíró "briliánsokat", hogy azok később szupergyermekek szülei legyenek.

A projekt régóta szívügye Smith–nek, ráadásul olyan ismerős szakemberekkel dolgozik majd együtt, mint az Én, a robot, vagy a Legenda vagyok forgatókönyvírója, a rendezőszékben pedig a szintén Oscar-díjas Sharmeen Obaid-Chinoy ül majd. Azt egyelőre nem tudni, mikor kezdődik a forgatás.

