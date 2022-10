Rövid időn belül ráadásul díjnyertes lett az üzlete is.

Bizonyára nem így képzelte el még a jogi egyetemen karrierjét Richard Page, aki a közelmúltig ügyvédként dolgozott Angliában. Egy szabadnapján aztán alaposan kitakarította garázsát, ekkor akadt a keze ügyébe régi Pokémon kártya gyűjteménye megannyi gyerekkori dolgával együtt. A férfi eleinte hobbiból, keresetkiegészítésként árulta ezeket az eBayen, kisvártatva azonban kinőtte magát a biznisz, így Page otthagyta a munkáját, és főállású Pokémon kártya kereskedő és eladó lett.

A Neo Cards nevű online üzletet férje segítségével viszi, ő könyvelőként segíti a vállalkozást, sikerüket pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy idén eBay Business Award–dal díjazták a férfit, amellyel nem csak rengeteg hasznos technikai eszközt nyert, de nem mellesleg 10 ezer font (4.8 millió forint) készpénzt is. Ráadásul munkájával már most ugyanannyit keres, mint anno ügyvédként, így Page nem is lehetne boldogabb:

„Sosem gondoltam volna, hogy a gyerekkori hobbimból díjnyertes üzlet lesz egy nap, ez egy valóra vált álom” – nyilatkozta a férfi.