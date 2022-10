Erősen hajaz Ozzy Osbourne-ra új kinézetével.

Port Chesterben, egy New Yorkhoz közeli városban fotózták le a minap Johnny Deppet, aki épp rajongóinak osztott autogramot koncertje kezdete előtt. A színészre azonban alig lehet ráismerni a friss képeken, Depp ugyanis megszabadult már-már ikonikusnak számító bajuszától és szakállától, és a haját is hosszabbra növesztette a szokásosnál. Egyelőre nem tudni, egy esetleges új szerep kedvéért váltott-e stílust a filmsztár, mindenesetre most eléggé Ozzy Osbourne-ra hajaz: