Az Apple TV+ kínálatába érkezik november 8-án a Selena Gomez: My Mind & Me című film, amelyben a fiatal énekesnő elmúlt hat évét mutatják be, méghozzá az ígéretek szerint „nyersen és intim módon”.

Fotó: Instagram

Selena elképesztő népszerűségre tett szert az évek alatt, azonban egy váratlan fordulat az életében a sötétségbe húzta. Ezt a sztorit fogja körbejárni a film, amelyhez előzetest is kaptunk.