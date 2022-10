A dalszövegből arra következtetnek, titokban babát várt a 32 éves énekesnő.

Helyi idő szerint péntek éjjel jelent meg az amerikai énekesnő, Taylor Swift legújabb, szám szerint 10. stúdióalbuma. A Midnightsot hatalmas érdeklődés övezte, bár már előre tudni lehetett, ezúttal a diszkóslágerek helyett inkább melankolikus dalok érkeznek a Grammy-díjas sztártól.

Az egyik ilyen a Bigger Than The Whole Sky, ami a bónuszszámokat tartalmazó lemezen szerepel, és a címe magyarul nagyjából annyit tesz, hogy Az egész égboltnál nagyobb. A rajongóknak nem kellett egy hétvége sem ahhoz, hogy elég erős teóriát rakjanak össze a szövege hallatán, egészen konkrétan azt gyanítják, Swift a titkos terhességéről, illetve vetéléséről énekel a dalban.

„Minden egyes dolog, amit megérintenek, szomorúvá válik / Mert most mindennek vége, mindent elmosott a tenger” – hallható a szám elején, majd a következő sorokban egy olyan személy elvesztéséről szól, akit meg sem ismerhetett.

„Viszlát, viszlát, viszlát / Nagyobb voltál az egész égboltnál / Több voltál, mint egy rövid időszak / És most nagyon sok mindent hiányolok, sok mindent, ami nélkül kell már élnem.”

Természetesen a rajongók feltételezéseit még nem erősítették meg, és az sem biztos, hogy ha tényleg egy félbeszakadt várandósságról szól, akkor az Swift saját történetét dolgozza fel a személyes perspektíva ellenére. Mindenesetre az énekesnő már többször is használta dalszövegeit arra, hogy nyíltan üzenjen – akár exeinek, akár közeli barátainak, például Blake Livelynak.

(via PageSix)