Szeretnénk, ha minket is ilyen elégedettséggel tudna eltölteni minden olyan apróság, mint ezt a medvét, aki egy fával vakargatja a hátát a szabadban. A képek azt mutatják, hogy a hatalmas medve mintha a mennyországban érezné magát, de legalábbis a földi paradicsomban, amint falevelekkel súrolgatja a hátát, miközben hullik rá az eső. Az egyik felvételen az látható, ahogy a medve az arcát egy ághoz dörzsöli, és jólesően enyhíti viszkető érzését az esős időben, miközben a hátát egy kis fenyőfán vakarja. Az amerikai fekete medve több mint 300 kilót is nyomhat, és 1,5 -2 méter hosszú is lehet.

Ezeket a fergeteges képeket Edsel James Batuigas természetfotós készítette a kanadai Vancouverben, melyeket alább tekinthet meg: