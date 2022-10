Eléggé a kis hableányra emlékeztet új hajával Fox, de párja, Machine Gun Kelly is sokkolta kinézetével az embereket.

Új frizurával érkezett a New York-i Time 100 Next idei gálarendezvényére Megan Fox, aki ezúttal vörösre festette a haját. A színésznő mostanában bátran váltogatja hajszíneit, korábban kipróbálta már például a platinaszőkét és a rózsaszínt is, amiben partnere volt vőlegénye, Machine Gun Kelly is.

Az internetezők szerint főleg neki köszönhető, hogy az elmúlt időszakban merészebb stílusokat is kipróbál a Transformers sztárja, MGK ugyanis legalább olyan ismert extrém kinézeteiről, mint számairól. Ezúttal sem hazudtolta meg magát a zenész, egy áttetsző, fűző szerű felsőt, illetve lakknadrágot húzott, haját pedig több félkontyba fogták, amely azonnal a Sárkányok háza szereplőit juttatta a kommentelők eszébe:

„Úgy néznek ki, mint Daemon és Alicent” – viccelődtek a hozzászólások között.