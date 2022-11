Egyelőre nem tudni, fia vagy lánya lesz-e a modellnek.

Gyermeket vár Kustánczi Lia, egykor modell-dj, aki a gólyahírről először a Fókusznak számolt be.

„Nagyon izgatott ez az időszak. Elég régóta vártam már ezt a pillanatot, azt is, hogy el tudjam mondani, illetve azt az állapotot, amiben vagyok” – kezdte a kismama, aki már a 15. hétben jár, és eddig jól viseli a várandósságot, elkerülték a rosszullétek.

„Ahhoz szerintem, hogy valaki gyereket vállaljon, kell az a lelki biztonság, hogy azt tudjad mondani, hogy a 21. században te vállalnál egy gyermeket. Én most éreztem elérkezettnek az időt, és a jóisten megadta azt, amire régóta vágyom.”

Egyelőre nem tudni, fia vagy lánya lesz-e Kustánczinak, és a baba édesapjáról is csak szűkszavúan mesélt.

„Párommal, ha úgy számoljuk, akkor másfél éve vagyunk együtt, nagyon régóta ismerjük már egymást. Nagyon boldogok vagyunk, főleg most, nagyon várjuk már a picurka jövetelét” – vallotta be a modell, aki korábban is igyekezett óvni a magánéletét, sőt: elmondása szerint a családalapítással kapcsolatos álmai annak köszönhetően valósultak meg, hogy eldöntötte, ezt helyezi előtérbe karrierje helyett.

„Elérkezett most az a pillanat, amikor tényleg, százszázalékosan a családomnak kell hogy éljek.”