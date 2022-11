A pár 7 hónapja van együtt.

Komolyra fordította kapcsolatát Rebel Wilson és Ramona Agruma, a Page Six értesülései szerint eljegyezték egymást. Úgy tudni, erre pár hete került sor, az előző hétvégén pedig már menyasszonyként érkeztek egy halloweeni buliba, ahol többször is arról beszéltek, milyen izgatottak a dolog miatt. A vendégek szerint mindketten viselték gyémánt eljegyzési gyűrűiket is.

Wilson a nyár elején coming outolt, miután egy bulvárlap megzsarolta őt, hogy nyilvánosságra hozzák Agrumával folytatott kapcsolatát. A színésznő és kedvese ennél kicsitt régebb óta, hét hónapja alkotnak egy párt.