Szerelmes fotót posztolt a világhírű modell, Palvin Barbara és párja, Dylan Sprouse. A képen a modell rövid bobfrizurát villantott, amelyet vörös ajkakkal és egy hozzá illő flitteres ruhával viselt.

Palvin vélhetően nosztalgikus hangulatban van, hiszen a képen látott szettet viselte szeptemberben a Vanity Fair exkluzív partiján is Velencében. Akkor a modell mesterfodrásza, Owen Gould mutatta meg az Instagramon, milyen frizurát készített Palvin Barbarának, amelyet akár Marilyn Monroe is inspirálhatott volna, legalábbis ilyen fazonú a haja, a ruhája és a sminkje is az ötvenes-hatvanas éveket idézi.

A pár nemrégiben egy olyan képet osztott meg magáról, amelyen egy-egy Tiffany Lock karpereccel a kezükön láthatók. A karkötők nemcsak mutatósak, hanem rendkívül értékesek is, az általuk viselt darab hárommillió forint körüli áron mozog, de akad belőle gyémántberakásos verzió is, amely 13 millió forintnak megfelelő összegért kapható.