A Dancing with the Stars szombat esti döntőjére a párja is elkísérte Csobot Adélt.

Fotó: Facebook

Most már nem csak én tudom, hogy milyen csodás ember vagy, és mekkora tehetség, hanem az egész ország! Megérdemelted a győzelmet és azt is, ami ezután vár rád

– írta Istenes Bence a Facebook-oldalán egy nappal az után, hogy Csobot Adél Hegyes Bertalannal az oldalán megnyerte a TV2 táncos műsorának harmadik évadát. Az RTL műsorvezetője egy közös képet is megosztott párjával, amelyen az látható, ahogy a Dancing with the Stars stúdiójának táncparkettjén állnak a díjátadó után.

Úgy tűnik, Istenes borzasztóan büszke Csobot Adélra, persze azért nem hagyta ki, hogy viccesen odaszúrjon neki egyet: „Mondjuk, azért örülök, hogy 4 hónap után végre hazajössz, meg fogsz lepődni, mekkorát nőttek a fiúk” – poénkodott a posztjában.