Kiderült, kik voltak idén a Spotify legtöbbet hallgatott zenészei.

Ismét eljött az évnek azon időszaka, amikor az internet a Spotify-összegző listák végtelen sorává válik. A szolgáltató azonban nem csak a felhasználók idei kedvenceit tette most közkinccsé, kiderült az is, hogy teljesítettek az előadók 2022-ben a platformon.

Az idei legtöbbet hallgatott zenész világszinten Bad Bunny lett, őt követi Taylor Swift, egyedüli női előadóként a top 5-ös listában, majd Drake, The Weeknd és a BTS. A Puerto Rico-i rapper egyébként a Spotifyon legtöbbet hallgatott album büszke tulajdonosa is egyben, ebben a kategóriában a Un Verano Sin Ti lett az első. Az év slágere Harry Styles As It Was című dala lett, az ezüstérmet pedig a Glass Animals brit alternatív zenekar Heatwaves száma zsebelte be.