Erről Kasza Tibinek mesélt.

Fotó: TV2

Hétfő este véget ért A Nagy Ő idei évada, ahol Árpa Attila a 19 jelentkező közül végül a 32 éves lovászhölgyet, Timit választotta leendő kedveséül. A tévénézőknek azonban nem kellett sokáig hiányolniuk a színész-producert, hiszen Árpa másnap is feltűnt a Tv2 képernyőjén, igaz, már egy másik műsorban. A Nagy Ő ezúttal a Szerencsekerék vendégeként tért vissza, de így is nosztalgiázott egy kicsit: a házigazda Kasza Tibi kérdésére például elárulta, „kellemetlen része” is akadt a párkereső show-ban való szereplésének. Bár híres emberként eddig is fel-felismerték őt az utcán, amióta adásba került a műsor, ez teljesen új szintre lépett.

„Régen amikor bementem egy étterembe vagy egy niylvános helyre, általában 2-3 ember volt, aki összesúgott, hogy »Nézd már, ott az Árpa». Ez volt. Most: »Ő, ott a Nagy Ő«!” – mesélte nevetve a színész.