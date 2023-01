A jelek szerint nem csak VV Melinát várja kint valaki...

Fotó: RTL

Kanapé híján a padlószőnyegen kezdett eszmecserébe a minap a ValóVilág 11 két játékosa, VV Melina és VV Dani. A lassan hivatalosan is villapárrá váló szereplők párkapcsolataikról beszélgettek, amikor is kibukott a szög a zsákból: VV Dani nem is szakított barátnőjével a beköltözés előtt, sőt a hölgy nem is tudta, hogy jelentkezett a műsorba barátja.

„Igazából szüneteltünk” – közölte VV Dani, aki egyébként most januárban ünnepelné első évfordulóját kedvesével.

„És nem tudja, miért?” – kérdezett vissza VV Melina, mire váratlan választ kapott.

„Nem igazán tudta akkor, mert nem mondtam el neki, hogy ide jövök.”

„Úristen, te nagyon hazug vagy!” – döbbent le a lány, hozzátéve: nem is érti, VV Dani hogy titkolhatott el ilyen kaliberű dolgot egy olyan ember elől, akit elvileg szeretett.