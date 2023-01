VV Piros levele alaposan felkavarta az állóvizet a ValóVilág 11 villájában.

Fotó: RTL

Szombat este újabb játékos búcsúzott a ValóVilág 11-től VV Piros személyében. A lány kiesése előtt búcsúlevelet is írt VV Barnának, amelyet most kézhez kapott a srác.

„Te vagy/voltál a vesztem. Ne csajozz, kérlek, rajtam kívül mindenki rontja az imidzsed a villában. Már hiányzol” – állt többek között az üzenetben, amely arra is kitér, leginkább VV Melinával vigyázzon, őt vigye párbajra VV Dani helyett. Barnát alaposan meghatották Piros gondolatai, amelyekről VV Krisztinek mesélt négyszemközt. Bár az egész levél tartalmát nem osztotta meg vele, a Melinát firtató részre kitért, ami hallatán a szőke villalakónál is elszakadt a cérna. Kijelentette, a következő párbaj az övé és Melináé lesz, akitől napok óta folyamatosan és látszólag ok nélkül kapja a bántó szavakat.

„Miközben én egy rossz szót nem mondok neki. Legyen meg a párbaj, nem fogom magamat hagyni. Ha én esek ki, nagyon szívesen hazamegyek, énnekem ez nem ér ennyit, ez a játék meg ennyi pénz. Nem ér annyit, hogy az én idegeim, napjaim és lelkem tönkremenjen bármiben is” – magyarázta könnyeivel küszködve a lány.